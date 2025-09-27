Более 400 человек исполнили лезгинку в Дагестане и попали в Книгу Гиннеса

Общероссийский рекорд по массовому одновременному исполнению лезгинки установили в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД.

Масштабное событие организовали в рамках форума «Открытый Дагестан» и фестиваля «Хранители традиций». Участниками флешмоба стали 454 танцора из ведущих хореографических ансамблей республики.

Сотни артистов в национальных костюмах синхронно исполнили танец на площади, расположенной на бульваре имени Сулеймана Стальского. За рекордом наблюдали жители и гости Махачкалы.

В Минтуризме добавили, что представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение. Дагестан завоевал титул рекордсмена страны по массовому исполнению лезгинки.

