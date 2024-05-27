«Бок о бок с медведем». Жительница Сибири засняла встречу с хищником на видео

Блогер Родионова заявила, что 26 минут простояла с медведем и не заметила его

Жительница Сибири Татьяна Родионова засняла на видео свою встречу с медведем. В интервью 360.ru женщина рассказала, что очень испугалась, но изначально любопытство взяло верх.

Татьяна — блогер. По дороге в родную деревню Алтат в Красноярском крае она всегда делает несколько остановок, чтобы записать видео.

«Видеосъемками я увлечена, это мое хобби. Не могу без этого <…> По пути до своей деревни — малой родины — я делаю несколько остановок», — поделилась он.

Буквально в двух-трех километрах от деревни женщина вышла снять видео на небольшом, но очень живописном пригорке. Примечательно, что дней 10 назад она там уже останавливалась: делала фото, записывала ролики.

Жительница Красноярска перешла дорогу, оказалась в новой локации и решила запечатлеть красивые цветы. И очень увлеклась.

«Тут черемуха цветет, тут утка какая-то порхнула. Красота, запах… Я хожу это все снимаю, любуюсь! Я когда уже вечером домой приехала, посмотрела по времени — я 26 минут бок о бок была рядом с медведем», — рассказала Татьяна

Татьяна услышала крик дикого козла, и решила заснять и это животное. Подойдя обратно к машине, в кустах она заметила какого-то зверя. Собеседница призналась — ее удивило, что животное не испугалась ее и не убежало. Женщина схватилась за телефон и включила камеру.

«Я его (медведя — прим. ред.) сразу не увидела, не узнала, потому что-то трава мне мешала, то какой-то кустик. Когда он в мою сторону стал двигаться, я увидела — медведь! Я, конечно, быстро за телефон. Вот страха не было у меня, я не знаю, может быть доминировало мое хобби, любопытно. Я была почему-то уверенная в себе, думаю, я быстренько засниму и убегу», — пояснила она.

Но когда медведь встал на задние лапы — женщина вскрикнула и убежала. Она кинулась к машине, быстро ее завела и уехала.

Ранее медведь пришел на участок в Подмосковье и попал на видео. Неожиданная встреча с хищником перепугала жителей.