Ресторатор Лисиченко предложил включить борщ, блины и щи в стандарт русской кухни
Ресторатор и владелец сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко в эфире радио Sputnik обсудил идею создания стандарта русской национальной кухни.
По мнению Лисиченко, создание такого стандарта — важный шаг для продвижения и популяризации русских блюд. Однако он подчеркнул, что русская кухня — это «трехмерное пространство», которое включает в себя географические, временные и исторические аспекты.
Лисиченко отметил, что в разных регионах России используются разные продукты и подходы к их приготовлению. Кроме того, блюда, популярные 50–100 лет назад, отличаются от современных. Также он указал на различия в еде у крестьян, купцов и дворян.
Ресторатор считает, что стандарт должен основываться на простых, но эффектных рецептах, которые можно приготовить за час-полтора. Среди базовых блюд он назвал борщ, домашние котлеты, гречку, щи, квашеную капусту, блины и пельмени.