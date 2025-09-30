Ресторатор Лисиченко предложил включить борщ, блины и щи в стандарт русской кухни

По мнению Лисиченко, создание такого стандарта — важный шаг для продвижения и популяризации русских блюд. Однако он подчеркнул, что русская кухня — это «трехмерное пространство», которое включает в себя географические, временные и исторические аспекты.

Лисиченко отметил, что в разных регионах России используются разные продукты и подходы к их приготовлению. Кроме того, блюда, популярные 50–100 лет назад, отличаются от современных. Также он указал на различия в еде у крестьян, купцов и дворян.

Ресторатор считает, что стандарт должен основываться на простых, но эффектных рецептах, которые можно приготовить за час-полтора. Среди базовых блюд он назвал борщ, домашние котлеты, гречку, щи, квашеную капусту, блины и пельмени.