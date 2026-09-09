Биолог Сафонов объяснил, как отличить съедобный гриб от бледной поганки

В сентябре в Московской области наступает период сбора грибов. Но всегда остается опасность перепутать съедобные экземпляры с ядовитыми. Как отличить бледную поганку, которую легко спутать с шампиньоном, сыроежкой или зеленушкой, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Ее можно отличить по клубневидному утолщению у основания ножки. Окруженная мешочком, она называется вольвой. Шляпка имеет бледно-зеленоватый цвет, иногда оливковый. Смертельная доза — треть одной такой шляпки», — предупредил Сафонов.

Яд бледной поганки не разрушается даже после варки, подчеркнул эксперт.

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