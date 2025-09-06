Бездомный пес-альпинист покорил вершину Эльбруса

Бездомный пес прибился к группе туристов и покорил вместе с ними вершину Эльбруса. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Инструктор экспедиции рассказал, что питомец присоединился к группе прямо на высокогорье. Он всю ночь сопровождал альпинистов в восхождении и взбежал на вершину раньше них.

Местные жители отметили, что пес часто гуляет с туристами и спокойно забирается на высоту в 5600 метров.

Ранее семилетний россиянин поднялся с опытной командой на Эльбрус и поставил мировой рекорд как самый юный альпинист. Мальчик из Крыма вместе с туристами за 13 часов забрался на вершины Восточного Эльбруса высотой 5621 метр.

Отец альпиниста, научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров, рассказал, что ребенок поднялся в горы, чтобы проверить, как организм отреагирует на высоту. В итоге команда приняла решение дойти до конца маршрута.