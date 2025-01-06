Без будильника и с блинами. Что Маск, Безос и Цукерберг делают по утрам для достижения успеха

Известные миллиардеры рассказали, как начать день, чтобы он прошел успешно и эффективно. Предприниматели Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг уделяют утренним привычкам особое внимание, сообщило Daily Mail.

Например, основатель Amazon Джефф Безос любит просыпаться без будильника, читать газеты и пить кофе. Утренние часы он проводит с детьми и без телефона. На завтрак Безос предпочитает яйцо пашот и зеленый чесночный йогурт, а по воскресеньям сам печет блины.

Основатель SpaceX Илон Маск каждый день просыпается около семи часов утра. Он быстро проверяет свой телефон на наличие уведомлений, связанных с бизнесом, а затем съедает пончик на завтрак. По словам предпринимателя, самой важной частью его дня является душ. Это помогает ему быстрее проснуться.

У основателя Meta* Марка Цукерберга день начинается ровно в 08:00 с проверки Facebook* и WhatsApp на телефоне. Потом он занимается джиу-джитсу и смешанными боевыми искусствами. Цукербергу нравится каждый день носить одну и ту же одежду, чтобы сосредоточиться на важных решениях.

Ранее стало известно, что Илон Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Безоса и медиамагната Цукерберга. Такая тенденция наблюдается с 2022 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.