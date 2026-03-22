Белогрудые ежи проснулись после спячки в Московском зоопарке

Белогрудые ежи начали выходить из спячки, в которую впали в конце октября. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

Посетители могут посмотреть на ежей на двух экспозициях на Старой территории. Также они живут в уличных вольерах комплекса «Фауна России» рядом с совами и варановыми. Еще одного представителя этих животных можно увидеть в павильоне «Ночной мир».

«В этом году зимний сон был крепкий из-за обильных снегопадов и аномально низких температур: ежи провели в беспробудном сне более четырех месяцев», — рассказали в пресс-службе.

Ранее из спячки вышли бурые медведи в зоопарке Великого Устюга. Первым весну почуял старший медведь Миша. Он обследовал вольер и изучил изменения, произошедшие за зиму.