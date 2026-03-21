Белая медведица с медвежатами перепугала северян

В районе Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа белый медведь с медвежатами подошел к чуму, напугав местных жителей. Об этом сообщил Департамент природных ресурсов ЯНАО.

Сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» оперативно прибыли на место и обнаружили белого медведя с медвежатами.

«После прилета вертолета животные ушли. Жителей обеспечили спецсредствами для отпугивания диких животных и перевезли в село Яр-Сале», — сказали в пресс-службе.

Никто не пострадал, ни люди, ни животные. Сейчас жители в безопасности.

Ранее белые медведи закошмарили полярников у мыса Челюскин. Обычно хищники приходят ночью и рыскают по территории станции в поисках еды.