Белая медведица с медвежатами перепугала северян
В районе Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа белый медведь с медвежатами подошел к чуму, напугав местных жителей. Об этом сообщил Департамент природных ресурсов ЯНАО.
Сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» оперативно прибыли на место и обнаружили белого медведя с медвежатами.
«После прилета вертолета животные ушли. Жителей обеспечили спецсредствами для отпугивания диких животных и перевезли в село Яр-Сале», — сказали в пресс-службе.
Никто не пострадал, ни люди, ни животные. Сейчас жители в безопасности.
Ранее белые медведи закошмарили полярников у мыса Челюскин. Обычно хищники приходят ночью и рыскают по территории станции в поисках еды.
