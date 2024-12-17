Бедный или богатый? Как по лицу узнать финансовое положение человека

В мире существует большое количество исследований на тему оценки личности человека, а также его финансового состояния по внешнему виду. О том, какие признаки выдают человека, желающего казаться богатым, но таковым не являющимся, рассказала Пятому каналу физиогномист Елена Мифф.

Мифф отметила, что у человека, более склонного к богатству, как правило, узкое лицо с приподнятыми уголками рта, глаза, расположенные близко друг к другу, а также приподнятые брови и теплый оттенок кожи.

«В то же время лица, которые мы воспринимаем как бедные, отличаются широкими, короткими и плоскими чертами», — отметила она.

Кроме того, к чертам «бедности» относят опущенные уголки рта и более холодный оттенок кожи. Если говорить про лоб, то широкий, высокий и округлый является признаком материального благополучия, как и полный подбородок.

Еще один момент — уши. Если они мясистые, то это показатель удачи, долголетия и богатства. Помимо этого, обильно покрытые волосом виски могут указывать на неплохие навыки управления финансами.

Следующий признак — четко очерченный нос, причем объемный, тоже является признаком богатства. Стоит оценить и скулы. Если они высокие, значит, человек достаточно уверен в себе, волевой и решительный.

Специалист отметила, что у богатых людей часто квадратные и красные губы, а глаза — удлиненные и глубоко посаженные.

Ранее научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова посоветовала все время чему-то учиться, чтобы мозг не старел, а его когнитивные функции не снижались.