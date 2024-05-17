Психолог Третьякова посоветовала все время узнавать новое для поддержания когнитивных функций мозга | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:57 Психолог Третьякова посоветовала все время узнавать новое для поддержания когнитивных функций мозга

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Чтобы мозг не старел и когнитивные функции не снижались, нужно все время напитывать его новыми знаниями. Об этом RT рассказала научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова.

Она объяснила, что образ жизни напрямую влияет на качество работы мозга. Учитывается при этом не только рацион и уровень физической нагрузки, но и то, получает ли человек новые знания.

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«Если человек перестает развиваться, выполняет на протяжении всей своей жизни одинаковые действия, это сильно влияет на его мозг. В целях ресурсосбережения мозг поддерживает только те нервные цепи, которые часто используются, а неиспользуемые — разрывает», — объяснила эксперт.

Она добавила, что нейроны, которые не задействованы в активных цепях, погибают. Таким образом монотонная работа и рутина делают структуру мозга более бедной.

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