Запутавшегося в сетях в Мурманской области краснокнижного кита нашли живым

Запутавшегося в рыболовных сетях горбатого кита в Кольском районе Мурманской области нашли живым. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале . Она предоставила видео с места, снятое представителем совета по морским млекопитающим Анастасией Куницей.

«Кита, запутавшегося в сетях, нашли. Живой!» — написала Радионова.

Она добавила, что спасательная операция начнется уже 11 июня.

Туристы сообщили о краснокнижном ките, запутавшемся в сетях, еще 5 июня. На теле животного были раны от веревок. Специалисты обошли в поисках 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова, однако не смогли найти раненого кита. Поиски периодически затрудняли погодные условия — большие волны и плохая видимость, — но эксперты не теряли надежды.

Пять лет назад в Канаде в сетях запутались сразу три полярных кита. Спасти оперативно удалось двоих.