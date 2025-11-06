Австралиец на спор съел огромного слизня, впал в кому на 420 дней и умер

В Австралии 19-летний Сэм Баллард после спора с друзьями съел слизня и впал в кому на 420 дней. Когда юноша пришел в себя, то оказался парализованным ниже шеи, сообщило издание The Mirror.

В 2010 году во время молодежной вечеринки в компании завязался спор. Баллард заявил, что сможет проглотить огромного слизня. Однако оказалось, что тот был заражен опасным паразитом — крысиным легочным червем.

После этого у парня несколько дней отнимались ноги. Тогда он об всем рассказал матери. Она успокоила сына, решив, что слизень не опасен для здоровья.

В итоге инфекция добралась до мозга австралийца и он впал в кому на 420 дней. Баллард очнулся парализованным. Медики кормили его через зонд и постоянно ставили препараты от судорог.

Парень скончался в 28 лет в 2018 году. Перед смертью он признался, что сильно раскаивается в глупом поступке со слизнем.

Похожий случай произошел в Британии. Эндрю Кейн впал в кому и скончался после укуса слепня.