Атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку со спящим рыбаком

Один из самых мощных в мире ледокол «Арктика» едва не снес палатку, внутри которой спал рыбак. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Где именно это произошло, неизвестно. В социальных сетях распространилось видео, которое сняли приятели рыбака. На кадрах видно, что судно прошло очень близко к месту, где находился мужчина, однако шум его не разбудил, что очень повеселило друзей рыболова.

Ранее на Вологодчине спасли рыбака, которого унесло на отколовшейся льдине из Ленинградской области. Поначалу мужчина отказался от помощи, написав расписку об этом, и предпочел плыть дальше, но следующим утром все же связался со спасателями и попросил его эвакуировать.