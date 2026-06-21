Астрономы вместо новости о вспышке на Солнце показали одуванчик и лебедя

На Солнце произошла самая сильная за три недели вспышка уровня M2.6

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН вместо сообщения о мощной вспышке на Солнце опубликовала видео с одуванчиком и бегущим по воде лебедем. Пост разместили в официальном телеграм-канале организации.

Ночью произошла самая сильная за последние три недели вспышка уровня M2.6. Однако ученые не стали писать об этом событии.

«На этом месте должно было быть сообщение о самой сильной за три недели вспышке на Солнце уровня M2.6, произошедшей сегодня ночью. Но его не будет. Потому что автор не хочет сегодня писать о вспышках», — указали в публикации.

Подписчики оценили такой подход: пост собрал множество реакций и комментариев. Пользователи напомнили о дне летнего солнцестояния и поздравили друг друга с этим событием, поделившись фотографиями восходящего солнца.

Ранее врач-кардиолог Денис Прокофьев поделился с 360.ru советами, как помочь себе во время магнитных бурь.