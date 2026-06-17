Астроном Кошман сообщила, что москвичи смогут увидеть серебристые облака в последней декаде июня

В последней декаде июня жители столицы смогут наблюдать за серебристыми облаками. Об этом сообщила астроном и научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман в беседе с «Москвой 24» .

По ее словам, серебристые облака выглядят как светящиеся серебристо-голубые полосы или волны. Они состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем, находящимся под горизонтом на глубине 6–16 градусов. Облака очень тонкие, поэтому сквозь них всегда видно звезды.

Сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится на последнюю декаду июня. Искать их лучше всего около полуночи.