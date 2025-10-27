Астронавты МКС сняли ураган «Мелисса» с орбиты

Космонавты Международной космической станции зафиксировали с орбиты ураган «Мелисса» максимальной — пятой — категории мощности. Об этом сообщил американский Национальный центр ураганов .

На снимках видно идеально сформированный «глаз бури» и мощный фронт циклона, который движется в сторону Ямайки.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки остров ожидают разрушительный ветер и масштабное наводнение. Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 257 километров в час (72 метра в секунду). На Ямайке ведутся активные подготовительные мероприятия к удару стихии.

Ранее сообщалось, что Гаити и Ямайке грозят наводнения и оползни из-за тропического шторма «Мелисса».