Астронавты МКС сняли ураган «Мелисса» с орбиты

Космонавты Международной космической станции зафиксировали с орбиты ураган «Мелисса» максимальной — пятой — категории мощности. Об этом сообщил американский Национальный центр ураганов.
На снимках видно идеально сформированный «глаз бури» и мощный фронт циклона, который движется в сторону Ямайки.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки остров ожидают разрушительный ветер и масштабное наводнение. Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 257 километров в час (72 метра в секунду). На Ямайке ведутся активные подготовительные мероприятия к удару стихии.