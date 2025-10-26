Настигший Гаити смертельный шторм «Мелисса» стал еще мощнее

Гаити и Ямайке грозят наводнения и оползни из-за тропического шторма «Мелисса». Он усилился до урагана первой категории, сообщила пресс-служба Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

Специалисты засекли «Мелиссу» в Карибском море, она движется на запад со скоростью три мили в час. Шторм стремительно усилился до урагана первой категории.

«Опасные для жизни и катастрофические внезапные наводнения и оползни ожидаются в некоторых частях юга острова Эспаньола [историческое название Гаити] и Ямайки в начале следующей недели», — заявил представитель центра.

Неустойчивый и медленно движущийся шторм унес жизни трех человек на Гаити и четвертого в Доминиканской Республике, сообщил CBC. Еще один пропал без вести.

В начале октября шторм «Эми» накрыл Нидерланды. Из-за непогоды аэропорт Схипхол отменил более 150 рейсов.