Астролог Шустина: рожденные в понедельник люди бывают хорошими родителями и любят, когда детей много

Люди, которые родились в понедельник, обычно очень семейные и любят, когда детей много. Они стараются совмещать дом и карьеру и всегда почитают свой род. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Евгения Шустина.

Эксперт пояснила, что характер человека напрямую зависит от дня недели, в который он родился. Рожденные во вторник — обычно борцы и достигаторы. Такие люди часто имеют сильное тело и мышцы. Из тех, кто родился в среду, получаются хорошие продавцы, поскольку они имеют талант коммуникации.

Тем, кто родился в четверг, остается только с благодарностью принять то, что им досталось. Рожденным в пятницу также обычно везет по жизни. Те, кто родился в субботу, обычно очень правильные люди. Они соблюдают правила и уважают старших.

В воскресенье рождаются самые яркие и творческие люди. Чаще всего, это новаторы, люди-зажигалки, лидеры по жизни, добавила Шустина.