Астролог Шустина поделилась рекомендациями, как разным знакам зодиака лучше всего встретить Новый год
Астролог Евгения Шустина поделилась рекомендациями, как разным знакам зодиака лучше всего встретить Новый год. Овны проведут праздничную ночь весело в кругу близких, играя и общаясь. Также астролог советует отправиться им в небольшое путешествие, написала «Москва 24».
Тельцы почувствуют атмосферу праздника в уютной обстановке с легкими и вкусными угощениями. Близнецам важно быть в центре внимания — им стоит куда-то поехать или пойти в гости. Ракам хочется ощутить атмосферу сказки, поэтому им необходимо создать ее дома или отправиться в путешествие.
«Львам в период новогодних праздников как никогда хочется быть в центре внимания, поэтому лучшим вариантом станет праздник в большой компании», — посоветовала Шустина.
Девам нужно составить план на каждый день новогодних праздников и окружить себя людьми, с которыми легко взаимодействовать и которые разделяют их цели.
Весы перезагрузятся и отдохнут, если отправятся в новогодние праздники в путешествие. Лучше всего поехать за границу или посетить несколько мест внутри страны. Скорпионы почувствуют себя счастливыми, если встретят Новый год в местах, которые считают своими местами силы. Стрельцам важно побыть со своей второй половиной. Идеальным будет романтическое путешествие. Козероги, скорее всего, сочтут эту новогоднюю ночь обычной и не захотят большого праздника. Для них важнее всего будет просто отдохнуть в привычной обстановке.
Водолеи ощутят атмосферу праздника, только если отметят его с размахом. Им нужно выбрать место, где шумно, весело и много развлечений. Рыбам необходимо общение с родными и близкими. Они будут счастливы, если соберутся все любимые люди за праздничным столом.