Астролог перечислила самых хлопотных животных по знаку зодиака

Питомцы, родившиеся под знаком Овна, Стрельца или Скорпиона, могут доставить владельцам немало хлопот. Таким мнением с «Москвой 24» поделилась астролог Ирина Шалева.

У животных-Овнов зачастую зашкаливает энергия. Они не могут спокойно усидеть на месте и всегда находятся в поисках интересного.

«Могут носиться по дому, проверяя на прочность шторы, мебель, игрушки. Любят гоняться за всем, что движется, будь то мячик, пыль или нога хозяина», — рассказала специалист.

Питомцы-Стрельцы — исследователи. Дом для них — это полоса препятствий. Но такие животные прекрасно подойдут любителям активного отдыха.

Скорпионы могут быть ласковыми, но по настроению. Если их что-то раздражает, они отомстят или «уйдут в игнор». Эти животные злопамятны, но преданны и тонко чувствуют настроение хозяина.

Ранее астролог Борис Зак предупредил, что ретроградный Меркурий может вызывать стресс и бессонницу у домашних животных.