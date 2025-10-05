Архитектор Литвинов раскрыл секрет создания прически, которая поразила Путина

Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов, который привлек внимание президента Владимира Путина своей необычной прической, рассказал, что создание такого образа занимает у него всего полминуты. Глава России посетил новое здание и высоко оценил работу команды.

Путин в шутку заметил, что, несмотря на «лохматый» вид, у архитектора все прекрасно получается. Литвинов позже признался журналисту Павлу Зарубину, что был удивлен вниманием президента к его внешности и добавил, что прическа — это часть его образа, созданного «по проекту».

Ранее глава России поблагодарил модератора «Валдая» за подготовку мероприятия. Выступление Путина состоялось в четверг на 22-м ежегодном заседании международного клуба в Сочи.