Археологи обнаружили 150 захоронений загадочной цивилизации

Археологи обнаружили 150 захоронений неизвестной цивилизации на северо-западе Казахстана. Об этом сообщило издание Archaeology Magazine .

Ученые нашли около 150 гробниц при раскопках в районе города Уральск. Они не были похожи ни на одну из тех, что находили ранее в этом регионе.

«Недавно обнаруженные памятники имели различную форму, в том числе прямоугольные насыпи. Некоторые из них состояли из двух соединенных между собой колец — редкая конфигурация для археологии евразийских степей», — говорится в публикации.

Археологи предположили, что в самом большом кургане, окруженном рвом диаметром более 140 метров, могли покоиться останки местного правителя.

Гробницы, предварительно, относятся к раннему железному веку, но неизвестно, кто именно их построил.

