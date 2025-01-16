Останки древних кошек, живших 300 тыс лет назад, обнаружили в Китае

Челюстная кость животного была найдена в пещере Хуалундун. Китайские исследователи определили, что размеры кошки составляли примерно 35-50 сантиметров в длину, что соответствует размеру современных домашних кошек. Останки принадлежат виду Prionailurus kurteni. Этот вид обитал на территории Китая около 300 тысяч лет назад, передача «Вечерняя Москва».

Это открытие поможет ученым глубже изучить эволюцию кошачьих и их связь с современными домашними представителями данного вида.