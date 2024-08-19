Археологи поспорили из-за местоположения легендарной библейской горы

На протяжении многих лет археологи не могут прийти к окончательному выводу о том, где на самом деле находится упоминаемая в Библии гора Фавор, на которой произошло Преображение Христа. О различных предположениях специалистов сообщило РИА «Новости» .

Согласно древнему тексту, Иисус за 40 дней до начала Пасхи поднялся вместе с учениками на «особо высокую гору», где полностью преобразился после молитвы, указали в издании. Точное местоположение в Библии не раскрывается, но есть сведения о том, что Христос посетил селение Кесария Филиппова у подножия горы, а затем пошел к Тивериадскому озеру «через всю Галилею».

Некоторые археологи предположили, что Преображение произошло на горе Фавор на востоке Изреельской долины. По данным агентства, ряд специалистов выступил против этой теории. По их словам, во времена Христа у горы Фавор располагался военный гарнизон, а ее высота составляла всего 575 метров над уровнем моря.

В качестве альтернативной версии археологи допустили, что в Библии шла речь о Хермоне, которая является самой высокой точкой Израиля. Также специалисты предположили, что Преображение могло случиться на горе Мерон.

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