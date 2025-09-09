Археологи обнаружили древний парный могильник в Якутии

В ходе исследований в Хангаласском районе Якутии археологическая экспедиция обнаружила уникальный парный могильник эпохи позднего каменного века, возраст которого составляет приблизительно 5,5 тысячи лет. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на пресс-центр Арктического научно-исследовательского института республики Саха.

Первоначально артефакт был выявлен случайным образом местным энтузиастом-историком, заметившим фрагмент человеческого черепа. Позже эксперты сформировали специальную группу для детального изучения объекта и разработки мероприятий по обеспечению сохранности исторического памятника.

Проведенные летом 2025 года мероприятия подтвердили наличие парного захоронения, включающего останки взрослого мужчины и подростка. Археологи извлекли большое количество ценных предметов быта и ритуальных принадлежностей, включая оружие, разнообразные типы наконечников стрел, уникальные составные ножи с ручками из кости и острыми клинками из кремня, а также многочисленные изделия из камня.