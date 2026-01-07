Археологи нашли древний комплекс из гробниц на северо-западе Китая

Специалисты раскопали 31 гробницу в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Археологические объекты датировали возрастом в три тысячи лет, сообщило агентство Xinhua .

Находка располагается на территории уезда Фупин города Вэйнань. Раскопки здесь проводили с лета 2022 года.

Анализ останков показал, что гробницы относятся к эпохе от среднего до позднего периода династии Западной Чжоу (1046 год до нашей эры — 771 год до нашей эры).

Комплекс из гробниц станет источником данных для изучения политической и социальной жизни того времени. Внутри захоронений археологи нашли более 300 артефактов, в том числе предметы из меди, лакированные изделия, нефритовые подвески с узорами в виде человека и дракона и каменные гонги.

Ранее ученые обнаружили множество древних предметов под рисовыми полями в провинции Хатинь во Вьетнаме. Археологи раскопали колокольчики из бронзы, каменные долота, керамические чаши, железные мечи и клинки.