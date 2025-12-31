Arkeonews: большое скопление древних артефактов обнаружили под рисовыми полями Вьетнама

Археологи обнаружили большое скопление древних артефактов под рисовыми полями во вьетнамской провинции Хатинь. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Arkeonews.

Находки относятся к доисторическому, раннеисторическому и феодальному периодам. Среди них — бронзовые колокольчики, каменные долота, керамические чаши, железные мечи и клинки. Дальнейшие исследования выявили каменные топоры и песты, жернова, железные и бронзовые инструменты, а также фрагменты грубой бытовой керамики.

По словам исследователей, артефакты сосредоточены на площади около гектара террасированных полей. Это позволяет предположить, что место служило жилой зоной и небольшим производственным участком для ранних горных общин.

