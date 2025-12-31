Arkeonews: большое скопление древних артефактов обнаружили под рисовыми полями Вьетнама

Археологи обнаружили большое скопление древних артефактов под рисовыми полями во вьетнамской провинции Хатинь. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Arkeonews .

Находки относятся к доисторическому, раннеисторическому и феодальному периодам. Среди них — бронзовые колокольчики, каменные долота, керамические чаши, железные мечи и клинки. Дальнейшие исследования выявили каменные топоры и песты, жернова, железные и бронзовые инструменты, а также фрагменты грубой бытовой керамики.

По словам исследователей, артефакты сосредоточены на площади около гектара террасированных полей. Это позволяет предположить, что место служило жилой зоной и небольшим производственным участком для ранних горных общин.