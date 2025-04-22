Англичанка дважды родила одного младенца

Metro: врачи извлекли у британки матку с ребенком, а потом вернули обратно

В Англии ребенок «родился дважды» после того, как его матери сделали необычную операцию. Подробностями поделилось издание Metro.

У Люси Айзек во время планового УЗИ на 12-й неделе беременности выявили рак яичников второй стадии, опухоль начала распространяться на соседние ткани. Врачам предстояло спасти мать, не навредив ребенку.

Хирург Хуман Солеймани Маджд предложил провести уникальную операцию. Ее суть заключалась в полном извлечении матки, удалении опухоли и последующем возвращении органа на место.

Во время процедуры, в которой участвовали 15 медиков, матку с плодом обернули стерильной марлей, сохранив ее связь с кровеносной системой женщины. В общей сложности ребенок провел вне тела матери около двух часов.

Операция прошла успешно. Матку вернули на место, и беременность продолжилась. Позже англичанка родила здорового мальчика весом 2,86 килограмма.

Ранее британка родила дочь после того, как ей пересадили матку сестры.