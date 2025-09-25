Англичанин назвал российский город раем на земле
Англичанин Имз назвал Саратов раем на земле
Англичанин Гай Имз переехал в Россию и нашел свой «рай на земле». Им оказался город Саратов, сообщил иностранец в беседе с RTVI.
Имз впервые оказался в России в 1989 году. Он побывал в Москве и Ленинграде. Больше всего англичанина впечатлили доброта и гостеприимство россиян, вопреки стереотипам на Западе.
В 1991 году мужчине предложили работу в России и он согласился. Имз сначала поселился в Москве, а потом уехал в Сибирь. Спустя время иностранец женился и вместе с супругой перебрался в Саратов.
«Саратов был отличным местом для молодой семьи, особенно для экспатов — это просто рай на земле: там очень хороший климат, летом жарко, а зимой можно кататься на горных лыжах прямо в город», — рассказал Имз.
Позже он с семьей уехали в Великобританию, однако на родине у него таких возможностей, как в России, не было. В 2021 году семья приняла решение переехать в Москву.
Ранее сообщалось, что в посольство РФ в Норвегии поступает много запросов от иностранцев, желающих переехать. Большую часть подали молодые люди, которые видят свое будущее в России.