Англичанин назвал российский город раем на земле

Англичанин Гай Имз переехал в Россию и нашел свой «рай на земле». Им оказался город Саратов, сообщил иностранец в беседе с RTVI.

Имз впервые оказался в России в 1989 году. Он побывал в Москве и Ленинграде. Больше всего англичанина впечатлили доброта и гостеприимство россиян, вопреки стереотипам на Западе.

В 1991 году мужчине предложили работу в России и он согласился. Имз сначала поселился в Москве, а потом уехал в Сибирь. Спустя время иностранец женился и вместе с супругой перебрался в Саратов.

«Саратов был отличным местом для молодой семьи, особенно для экспатов — это просто рай на земле: там очень хороший климат, летом жарко, а зимой можно кататься на горных лыжах прямо в город», — рассказал Имз.

Позже он с семьей уехали в Великобританию, однако на родине у него таких возможностей, как в России, не было. В 2021 году семья приняла решение переехать в Москву.

Ранее сообщалось, что в посольство РФ в Норвегии поступает много запросов от иностранцев, желающих переехать. Большую часть подали молодые люди, которые видят свое будущее в России.