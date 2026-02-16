Аналитики OneTwoTrip составили список лучших мест для празднования Масленицы в 2026 году

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список лучших мест для празднования Масленицы в 2026 году. Масленица пройдет с 16 по 22 февраля, и эксперты предложили несколько городов, где можно ярко и необычно отметить этот праздник, написал RT .

Аналитики OneTwoTrip отметили, что в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве пройдут интересные мероприятия. 21 февраля с 12:00 до 17:00 у дворца Алексея Михайловича состоится праздник «В гостях у Масленицы» с театрализованным шествием. А 22 февраля — музыкальная программа «Широкая Масленица» с хороводом и прощанием с праздником.

По их данным, авиабилет в Москву (в одну сторону) обойдется в среднем в 8 тысяч рублей, а номер в отеле категории «три звезды» можно забронировать за 4 тысячи рублей в сутки.

Эксперты также посоветовали посетить Ярославль, где с 16 по 22 февраля пройдет фестиваль «Главная Масленица страны». В городе откроют множество фотозон и развернут масленичный городок с гастрономической ярмаркой.

Билет на самолет из Москвы в Ярославль стоит от 8,7 тысяч рублей, а номер в отеле — от 5 тысяч рублей в сутки.

Кроме того, в сервисе рассказали о других городах, где можно отметить Масленицу, — Ростове Великом, Переславле-Залесском и Владимире.