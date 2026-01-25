Американский альпинист без страховки забрался на небоскреб «Тайбэй 101»

Скалолаз из США Алекс Хоннольд поднялся на 508-метровый небоскреб «Тайбэй 101» без страховки. Покорение тайваньской высотки в прямом эфире транслировал сервис Netflix .

На подъем у альпиниста ушло менее двух часов, он обошелся без тросов, обвязки и какой-либо защиты.

Движение спортсмен начал по углу здания. Он цеплялся за минимальные выступы и обходил отвесные участки благодаря силе рук. Помимо огромной аудитории в прямом эфире, американца поддерживали очевидцы на смотровой площадке на 89-м этаже здания.

Изначально Хоннольд планировал покорить небоскреб 23 января, но восхождение пришлось перенести из-за непогоды. На вершине здания спортсмен сделал селфи.

