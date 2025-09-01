Альпинистка Коробешко отметила, что оптимальный срок подготовки к восхождению на Эверест составляет два-четыре года

Горный гид, исполнительный директор «Клуба 7 вершин» Людмила Коробешко в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о подготовке к восхождению на Эверест.

По словам специалиста, если человек хочет покорить Эверест, но планирует подготовку длительностью около десяти лет, то может утратить интерес к цели. Оптимальная продолжительность подготовки составляет примерно два-четыре года.

Для начала рекомендуется совершить восхождения на вершины высотой пять тысяч метров, такие как Эльбрус и Килиманджаро, поскольку они относительно просты. Затем можно перейти к семитысячнику Аконкагуа, самой высокой горе за пределами Азии, также доступной даже менее опытным альпинистам благодаря развитой инфраструктуре.

Коробешко упомянула пик Ленина в Киргизии среди возможных вариантов восхождений, отметив наличие еще нескольких аналогичных вершин. Чтобы успешно подготовиться к Эвересту, желательно совершать хотя бы одно восхождение каждые шесть месяцев, а лучше чаще, подчеркнула эксперт.