Американская журналистка Кэндис Оуэнс посетила православные храмы в России. Своими впечатлениями она поделилась в соцсети Х .

«Христианское самовыражение и наследие здесь не имеют себе равных. Неудивительно, что они лгут нам о России», — заявила журналистка.

Оуэнс опубликовала несколько фотографий из российских храмов. На одном из снимков журналистка стояла напротив одной из церквей вместе с супругом Джорджем Фармером. В Россию Оуэнс прибыла с мужем и детьми.

До этого американская журналистка восхитилась красотой Москвы. Оуэнс отметила, что начала понимать панику «говорящих голов» в США, которые врут про некий «российский сговор», когда популярный американец едет в Россию.