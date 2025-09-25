Американка вышла замуж за сына убийцы своей матери

В США женщина вышла замуж, несмотря на то, что новоиспеченный свекор в прошлом жестоко убил ее мать. Об этом сообщил The Sun .

Мать Николь, Айлин, в 2021 году познакомилась с Айвеном Браммером, а через год представила дочь сыну мужчины — Джастину. Девушка настолько влюбилась, что бросила прежнего партнера и ушла к нему.

Отношения Айлин и Айвена накалились. В феврале 2023 года он расправился с возлюбленной и бросил тело в канаву, где его обглодали животные. Через 12 дней на останки наткнулись охотники.

Николь утверждала, что новость о преступлении шокировала Джастина так же сильно, как и ее саму. Она увидела в нем полную противоположность отцу и согласилась выйти замуж. Церемония прошла в 2024 году.

