Американка сорвала джекпот в $150 тысяч во время бессонницы

Жительница Северной Каролины Сью Роули рассказала, что выиграла приз в размере 150 тысяч долларов, играя в онлайн-лотерею из-за бессонницы. Об этом сообщило издание UPI .

По ее словам, в ночь на 8 июля она не могла заснуть, поэтому достала телефон и начала играть в цифровую мгновенную лотерею. Она сделала ставку в 30 долларов на игру Tumbling Treasures и выиграла 150 000 долларов.

Победительница призналась, что просто развлекалась и сначала не поверила в свою удачу. Ведь такое нечасто случается. Американка добавила, что планирует сделать ремонт в доме на выигранные деньги.

Ранее житель штата Вирджиния чуть не лишился выигрыша, забыв лотерейный билет в грузовике.