Американка потратила более $10 тысяч на врачей ради первого в жизни оргазма

Молодой жительнице США пришлось потратить более 10 тысяч долларов ради первого в ее жизни оргазма. Кроме того, на пути к удовольствию Лили Маджетелес прошла через серьезные испытания и череду врачей, детали этой истории опубликовал журнал The Cut .

Первый секс оказался для девушки крайне болезненным. Она потеряла столько крови, что потеряла сознание. После этого американка потратила год на приемы у врачей и обследования. Медики поставили ей необычный диагноз, требующий хирургической корректировки.

Операция помогла, однако боль во время секса вскоре вернулась. Маджетелес снова вернулась в больницу, повторные анализы выявили у нее лимфому.

После победы над онкологией и выхода в ремиссию проблемы с интимным здоровьем обострились. Врачи обнаружили у Лили новые проблемы: ее тазовые мышцы годами находились в сильном спазме. Полный курс терапии стоил американке 10,8 тысячи долларов.

Через несколько месяцев девушка полностью восстановилась и впервые в жизни смогла испытать оргазм. В беседе с прессой американка отметила, что «это того стоило».

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