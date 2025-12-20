Американка показала последствия мытья головы раз в год

The Sun: американка мыла голову раз в год, подцепив моль, сыпь и алопецию

Жительница США Кайла Рейган впервые за год помыла голову. Из-за пренебрежения гигиеной она заработала сыпь, алопецию и паразитов, сообщил The Sun .

Рейган на собственном примере показала, чем чреват отказ от шампуня. Она рассказала подписчикам в соцсетях о последствиях эксперимента длиной в год. В волосах завелась моль, кожа головы покрылась коркой из отмерших клеток кожи и залысинами. На лбу появилась сыпь, которую врачи объяснили пренебрежением правилами гигиены.

Видео американки стало вирусным. Интернет-пользователи предложили собрать для нее деньги на профессиональный уход за волосами.

