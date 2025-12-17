Peterburg2: для сохранения здоровья волос зимой подойдет метод обратного мытья

Парикмахеры поделились необычным способом ухода за волосами в холодное время года — методом обратного мытья. Этот способ помогает решить распространенную проблему: быстрое загрязнение у корней и сухость кончиков волос зимой, сообщил Peterburg2 .

Суть метода в том, что порядок применения средств меняется на противоположный. Сначала на влажные кончики волос наносят кондиционер или бальзам, избегая прикорневой зоны. Средство оставляют на несколько минут, а затем на корни и кожу головы наносят шампунь.

Он смывает остатки кондиционера и загрязнения, при этом волосы не становятся тяжелыми у корней. Такой способ помогает дольше сохранить прическу красивой и предотвратить быстрое загрязнение волос, добавила газета «Петербургский дневник».