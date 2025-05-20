Американка почти год прожила с телом 272-килограммового сына

В Новом Орлеане полицейские обнаружили в доме пожилой женщины мумифицированное тело ее сына. Мужчина умер девять месяцев назад, сообщил сайт Nola .

Соседи пожаловались в администрацию на мусор, засилье крыс и свободно пасущихся кур на участке Барбары Хейнсворт. Полиция приехала к ней и провела обыск. В доме обнаружили останки мужчины — 31-летнего сына хозяйки.

Он скончался девять месяцев назад, все это время тело оставалось в доме. Мужчина весил 272 килограмма и страдал многими заболеваниями. Что именно стало причиной смерти, покажет экспертиза.

Самой Хейнсворт врачи диагностировали умственную отсталость. Она работала в области медицины, но 10 лет назад лишилась лицензии. Власти уже штрафовали женщину за плохое содержание дома и создание помех соседям, теперь полиция проверит ее на причастность к смерти сына.

Ранее американская полиция арестовала владельца похоронного бюро Криса Джонсона, который хранил у себя дома останки 18 человек. Полиция нашла тела при попытке выселить мужчину.