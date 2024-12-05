Американка нашла в мусоре секс-куклы и приняла их за останки

Need To Know: женщина из США нашла в мусорке секс-куклы и приняла их за останки

Увлекающаяся дампстер-дайвингом американка нашла в мусорном контейнере секс-куклы и едва не потеряла сознание. Она приняла их за останки реальных женщин, сообщил сайт Need To Know .

Тиффани Батлер из Техаса рассказала об этом случае своим соратникам — любителям находить на свалке вещи, пригодные для использования. Во время очередной вылазки 34-летняя американка рассчитывала, как обычно, разжиться косметикой, обувью или электроникой, но наткнулась на коробки с фрагментами двух обнаженных женских тел.

«У меня буквально чуть не случился сердечный приступ. Там был мусорный контейнер, а там были большие коробки. <…> Я дрожала. Я думала, что это труп. Нет, это куклы», — сказала она.

Кто-то выбросил разобранные секс-куклы в натуральную величину. Батлер убедилась в этом, когда потрогала одну из ног — она оказалась резиновой. Женщина уехала, а когда вернулась, кукол уже забрали.

На Украине жители Костополя обнаружили на свалке мертвого льва. Местный зоопарк отдал тушу на утилизацию, но обещавшее провести процедуру предприятие просто выбросило ее.