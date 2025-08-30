Американка нашла причину уродливых селфи с помощью TikTok

Американка выяснила опасную причину уродливых селфи с помощью TikTok. Оказалось, что девушка жила в доме с плесенью, что плохо сказалось на ее внешнем виде, сообщила газета The New York Post.

Жительница Колумбуса Сара Смит рассказала подписчикам, что купила дом по выгодной цене — 400 тысяч долларов. Вскоре она стала замечать, что плохо получается на селфи, которые делает в новом жилище.

По словам американки, под ее глазами вдруг появилась сыпь, а лицо покрылось красными пятнами. Тогда Смит решила попросить совета у пользователей TikTok, которые порекомендовали ей проверить дом на наличие плесени. В итоге в стенах действительно обнаружили грибковый налет, который негативно повлиял на здоровье девушки.

Ранее пользователи TikTok разоблачили блогера, выдававшую себя за беременную школьницу. Выяснилось, что на самом деле девушке 20 лет и она живет в Казахстане.