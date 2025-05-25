Американка нашла дневники мужа и узнала, что он трансвестит

Жительница США Уте Хегген рассказала, что всегда считала свой брак идеальным, пока не нашла тайные дневники мужа. Он подробно описывал в них жизнь трансвестита*, сообщила британская газета Daily Mail .

По ее словам, прошло уже более 20 лет с тех пор, как она нашла тайный дневник мужа Недди. Тогда это ее сильно потрясло.

Женщина вспоминала, что познакомилась с супругом, когда они оба были студентами Университета Висконсин в Мэдисоне. Им нравилось танцевать. Они встретились, когда присоединились к балканской танцевальной группе.

В Недди, как она отметила, чувствовалась мужественность. Роман развивался стремительно. После окончания учебы они поженились, поселились в Бруклине. Потом родились сыновья. Уте стала домохозяйкой, а супруг работал, часто уезжал в командировки.

Однажды он сбрил все волосы на теле, и она заподозрила неладное. Позже нашла его дневники, узнала, что он ходит по барам в женской одежде, пытаясь сойти за женщину.

«Это было как ящик Пандоры», — сказала она.

По ее словам, следующие два года она жила как в «чистилище», чувствовала, что муж ее не любит, но сосредоточилась на детях. Позже Уте не выдержала, обвинили мужа в предательстве и развелась.

Daily Mail использовала псевдоним и не стала публиковать точное место проживания женщины. Так как из-за того, что Уте рассказала о вреде, который переход ее мужа нанес ее семье, она начала получать угрозы от транс-активистов*.

Ранее в Великобритании суд отказал трансгендерам* в праве называть себя женщинами.

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