Американец раскрыл, как 18 раз выиграл в лотерею

Американец Роберт Беван 18 раз за 30 лет выиграл в лотерею. Последняя победа принесла ему 50 тысяч долларов, сообщил People .

Мужчина из штата Айдахо с 1997 года вместе с женой регулярно покупали лотерейные билеты. За это время Беван становился победителем 18 раз, получив призы от одной до 200 тысяч долларов (от 73 тысяч до 12,5 миллиона рублей).

Одним из первых и самых значимых призов стал автомобиль Chevrolet Blazer 4-Door в розыгрыше Blazer Bucks. В последний раз Беван участвовал в King Scratch Game, получив 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

«Моя настоящая удача — это 40 лет, проведенных с одной и той же удивительной женщиной», — ответил он на вопрос о секрете успеха.

Ранее житель Техаса выиграл в лотерею 41 миллион долларов (около трех миллиардов рублей). Рекордный приз достался ему после 30 лет попыток.