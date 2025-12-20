Американец продавал части трупов как сувениры

Бывший управляющий моргом Седрик Лодж несколько лет промышлял продажей фрагментов тел, пожертвованных Гарвардской медицинской школе на исследования. Суд приговорил его к восьми годам заключения, сообщила газета Metro .

Лодж руководил моргом в течение 28 лет, пока в 2023 году не попался на продаже фрагментов тел доноров. Около трех лет он подрабатывал тем, что увозил домой в Гоффстауне, штат Нью-Гэмпшир руки, мозг и целые головы людей, пожертвовавших тела науке, так как знал, их не вернут родственникам.

Помощница прокурора США Алисан Мартин рассказала на заседании суда, что однажды он продал человеческую кожу, чтобы ее обработали и пустили на обложку для книги. Другому покупателю досталось лицо покойного мужчины, которое планировали хранить на полке.

«Он причинил глубокий эмоциональный вред бесчисленному числу членов семей, которые теперь гадают о жестоком обращении с телами своих близких», — сказала она, требуя приговорить 58-летнего мужчину к 10 годам тюрьмы.

Адвокат Патрик Кейси просил смягчить наказание, так как Лодж признал вину. В результате окружной суд приговорил его к восьми годам тюрьмы. После этого случая Гарвардская медицинская школа на пять месяцев приостановила прием тел.

Ранее в Австралии женщина тоже выставила на продажу части тела. Она нашла их в мусорном баке приюта для животных.