Американец нашел во Львове клад по нарисованной отцом карте

Американец польского происхождения нашел семейный клад по карте, которую нарисовал его отец. Об этом сообщило The Daily Mirror.

Родители 72-летнего Яна Глазевски до Второй мировой войны жили во Львове, который в то время находился на территории Польши. После начала военных действий семья переехала в США. Перед отъездом из страны они закопали ценности в лесу.

Спустя много лет отец подарил сыну самодельную карту с отметкой в том месте, где находился клад. Глазевски решил, что обязательно его найдет.

Поиски оставленных во Львове ценностей мужчина начал в 2019 году. Благодаря карте американец смог определить местоположение дома. После этого он прочесал территорию с помощью металлодетектора.

Когда Глазевски откопал спрятанную шкатулку, то нашел внутри украшения матери, крестильную ложку с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи.

В Великобритании кладоискатель ранее нашел редкую древнеримскую монету III века. Эксперты оценили ее стоимость в восемь тысяч фунтов (около одного миллиона рублей).