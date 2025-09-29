Американец нашел в фундаменте старого дома замурованный сейф

Житель Сан-Франциско купил дом 1920-х годов и обнаружил в фундаменте забетонированный сейф. В надежде достать что-нибудь ценное он нанял специалистов и рассказал о своей находке на Reddit .

Купив дом, мужчина раскопал фундамент и наткнулся на дверцу замурованного старого сейфа. Открыть его не удалось. Новый владелец решил разбить бетон и вытащить ящик. Он показал в интернете фото находки и спросил совета, как его открыть.

«Было бы интересно узнать производителя. Не нашел подходящих фотографий в Google, когда искал несколько раз. Как только вытащу, потрясу его, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь внутри», — сказал он.

Ранее сотрудники аэропорта Домодедово остановили туристку, которая привезла из Индии радиоактивный вулканический песок. Доза излучения превысила норму в 15 раз.