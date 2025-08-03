Американец нашел полутораметрового питона соседа в своей ванной

Житель штата Нью-Гэмпшир вызвал полицию, обнаружив в своей ванной комнате полутораметрового соседского питона. Об этом сообщил журнал People .

Полицейское управление Дерри, штат Нью-Гемпшир, опубликовало в соцсетях сообщение, что в ванной квартиры на Ист-Бродвее обнаружили полутораметрового королевского питона. На кадрах была видна змея, наполовину лежавшая на унитазе. Рептилия в тот момент пыталась заползти в ванную.

Прибывшие на место полицейские вынесли питона из дома. По словам капитана полиции Верна Томаса, змея оказалась «послушной». Питон принадлежал одному из соседей пострадавшего, с которым они «благополучно воссоединились». При этом неизвестно, как змея смогла заползти в ванную комнату.

Ранее в Индии годовалый мальчик укусил кобру, обвившуюся вокруг его руки. Рептилия погибла.