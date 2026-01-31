Американец два раза выиграл в лотерее за один месяц

Житель штата Колорадо Майкл Б. дважды выиграл в лотерее Frenzy за один месяц. Об этом сообщило издание UPI .

В начале января американец выиграл 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), сорвав джекпот. Затем он снова приобрел билет, также оказавшийся выигрышным. Майкл вернулся в лотерейный центр, чтобы забрать еще одну тысячу долларов в той же игре.

Общая сумма его выигрыша составила 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей).

Как признался Майкл, он часто играет в моментальные лотереи. Выигранные деньги он планирует разместить на сберегательном счете, а не потратить.

