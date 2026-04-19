Алтайские ученые придумали метод для улучшения сна детей с помощью пения птиц

Специалисты Алтайского заповедника придумали способ, как сократить время засыпания воспитанников детского сада с помощью аудиозаписей пения птиц. Об этом сообщил ТАСС .

Для эксперимента ученые использовали аудио пения птиц, обитающих на охраняемой природной территории. Дети 4-7 лет засыпали под эти звуки почти в два раза быстрее.

В описании патента добавили, что аудиозапись помогает оптимизировать организацию жизни дошкольников, улучшить их качество сна и стабилизировать эмоциональное состояние.

Согласно методу, пение птиц должно звучать не менее 15 минут в период дневного сна детей. Аудио, записанное в естественных условиях обитания пернатых, отличается от синтезированных звуков природы или зарубежных музыкальных композиций.

