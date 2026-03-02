«Альпийский развод». Мужчины в разных странах начали бросать женщин в горах

Мужчины в разных странах начали расставаться с партнершами во время походов в горы, оставляя их одних на сложных маршрутах. О популярном, но опасном и даже жестоком тренде написало издание The Economic Times .

Схема «альпийского развода» заключается в том, что недобросовестные мужчины приглашают девушек в горный поход. Сначала все идет хорошо, а затем кавалер бесследно исчезает, оставляя женщину одну на трудном участке пути. Тренд набрал популярность после публикации ролика в TikTok.

«Момент, когда ты идешь с ним в горы, но он оставляет тебя одну, и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась», — подписал видео автор.

Тем, кто хотел последовать такому примеру, обозреватели напомнили о случае в Австрии. Мужчина по имени Томас Пламбергер оставил партнершу на высоте 3,8 тысячи метров, после чего она погибла. Суд приговорил Пламбергера к пяти месяцам условного срока и назначил штраф в размере 9,6 тысячи евро.

Был и еще один случай, который, к счастью, не трендом не стал. В Японии арестовали женщину и ее бойфренда за жестокие методы воспитания. Они бросили непослушного восьмилетнего мальчика в горах, а когда вернулись, не смогли найти.